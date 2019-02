Hockeyers geven drie keer voorsprong uit handen

Argentinië was in Buenos Aires net wat sterker dan het mannenteam van bondscoach Max Caldas: 4-3.

Oranje kwam drie keer op voorsprong in het enerverende duel, maar de Argentijnen trokken de stand steeds gelijk en in het vierde kwart ging Nederland alsnog ten onder. Lucas Vila was kort na elkaar twee keer trefzeker in de rebound van een strafcorner en boog een achterstand om in een nipte zege.

Jeroen Hertzberger scoorde twee keer voor Nederland. Bjorn Kellerman was eenmaal trefzeker. Max Kuijpers maakte zijn interlanddebuut.