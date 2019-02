’Bij PSV ontbreekt het aan individuele klasse’

„Komt vooral omdat Ajax meer specifieke individuele kwaliteiten herbergt en PSV meer resultaat boekt vanuit de teamfilosofie. Alleen ligt het teamresultaat bij de Brabanders een stuk lager dan voor de winterstop en ontbreekt de individuele klasse om dit te camoufleren in periodes van nood. Simpel gesteld: het team van Mark van Bommel is uit vorm. Het gevoel van de trainer ten spijt. Van Bommel verkondigt onzin als hij PSV na de winterstop beter vindt spelen dan voor de winterstop en de vormdip ontkent. Toentertijd werden liefst zestien van de zeventien duels gewonnen en in 2019 pas twee van de zes. Vooral het dramatische acteren van doelman Jeroen Zoet valt op. Bijna iedere bal tussen de palen bij de international is bingo voor de tegenstander.”

„Interessant wordt het hoe de ’groentjes’ Van Bommel en Erik ten Hag in de eindfase omgaan met de titeldruk. Weliswaar heeft de speler Van Bommel, die een kick-start maakt als trainer, ruime ervaring met het winnen van titels en zit vaak als ’speler’ op de bank; kampioen worden als trainer geeft een andere druk en vergt andere kwaliteiten. Wie weet het best de rust te bewaren in de titelrace, wie blijft helder observeren, analyseren, maakt de goede keuzes en laat zich niet afleiden door externe factoren?”

