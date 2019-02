Topaankoop ’Guti’ bij PSV uit beeld

Ook tegen Feyenoord viel de net 17-jarige Mohammed Ihattaren in. Gutierrez hoefde niet eens warm te lopen. „We kiezen op dit moment voor Mootje”, stelt trainer Mark van Bommel, die niet ontkent dat de zomerse topaankoop nu al is voorbijgestreefd door een tiener. „Het is mooi om te zien dat ook de jonge jongens het niveau omhoog stuwen. We kiezen wat het beste is voor het elftal en hebben nu eenmaal veel keus.”

Van Bommel zal zijn spelers te allen tijde blijven beschermen. Toch is duidelijk dat Gutierrez de torenhoge verwachtingen in Eindhoven tot dusver niet waar kan maken. De technisch vaardige linkspoot kwam na een aantal goede optredens als invaller in december in de basisploeg. Na zijn vierde optreden op rij vanaf de eerste minuut, direct na de winterstop bij FC Emmen (2-2), verdween Gutierrez weer uit beeld. Sindsdien kwam hij alleen nog tien minuten in actie tegen Fortuna Sittard.

De middenvelder bleek als aanvallende middenvelder niet te voldoen. Voor de winterstop viel hij ook als controlerende middenvelder tegen AZ door de mand, waarna hij weer werd doorgeschoven naar de positie van nummer 10. Ook tijdens het trainingskamp in Qatar was goed te zien dat de Mexicaan moeite heeft met het niveau van PSV. In tegenstelling tot de toen ook meegenomen Ihattaren, die sindsdien simpelweg een betere indruk maakt.