Real vanaf de stip langs Levante

De tegenstander van Ajax in de Champions League won de uitwedstrijd in Valencia met 2-1, beide treffers kwamen uit een strafschop. De ’Koninklijke’ handhaafde zich op de derde plaats, 9 punten minder dan koploper FC Barcelona.

Levante toonde geen respect voor Real en was in de eerste helft twee keer dichtbij een doelpunt, maar de paal voorkwam een goal. Vlak voor rust zag de scheidsrechter een handsbal in het strafschopgebied van de thuisploeg. Karim Benzema schoot de penalty kalm raak.

Levante kreeg na een uur spelen dan toch de beloning voor het moedige spel; Roger maakte de 1-1. Het baatte niet, want weer kreeg Real een strafschop. Deze keer werkte de voor Benzema ingevallen Gareth Bale kundig af.