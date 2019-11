’Lewandowski van zeer hoog niveau’

„Hij is zeer professioneel bezig met voetbal en altijd aan het trainen om beter te worden”, sprak de interim-coach vol bewondering over de Pool. „Hij is in de vorm van zijn leven en scoort aan de lopende band. Als spits word je vooral afgerekend op het aantal doelpunten dat je maakt. Nou, dat zit bij hem dus wel goed. Hij is van een zeer hoog niveau.”

Lewandowski scoorde na de rust vier keer op rij binnen een kwartier. Daarmee vestigde hij een record in de Champions League. „Ik had nog wel twee goals meer kunnen maken”, merkte hij na afloop nuchter op. Lewandowski doelde mogelijk ook op zijn wissel in de 77e minuut, waardoor hij zijn gretige jacht op doelpunten moest staken.

„Het belangrijkste van deze wedstrijd vind ik dat we plezier hebben gehad”, zei hij. „We hebben een plan om te winnen en voeren dat uit. We hebben allemaal geweldig gespeeld.”

