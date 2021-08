Oranje hockeysters naar halve finale op Spelen

Oranje moet het woensdag opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Groot-Brittannië. Mocht het de Britse ploeg worden, dan kunnen de Nederlandse vrouwen revanche nemen op de verloren Olympische finale van Rio (2016).

BROZE VOEGEN

Zelden vertoond: direct na de afslag van Nederland, de ploeg had de toss gewonnen, renden de speelsters van Nieuw-Zeeland massaal achteruit om een grote zwarte muur op te trekken rond de eigen cirkel. Afijn, de bedoelingen waar gelijk duidelijk: oranje moest in het bouwsel op zoek naar kleine kiertjes en broze voegen.

Toch waren die gaatjes ondanks een woud aan sticks niet moeilijk te vinden, zo bleek al snel. Nadat Oranje al twee (slordig genomen) strafcorners had genomen, was het de tandem Laurien Leurink-Lidewij Welten de weer eens een doelpunt fabriceerde. Middenvelder Leurink, zo vaak betrokken bij aanvallende goals, zette rechts over de achterlijn op, Welten was dodelijk voor keepster O’Hanlon (1-0).

EVENARING RECORD

De zwarte brigade ging één keer boodschappen doen en versierde in de bonus prompt een strafcorner. Een harde fantasieloze schuifslag werd met de linkerklomp door Josine Koning onschadelijk gemaakt. In het tweede kwart verdubbelde Frédérique Matla de voorsprong vanaf de stip, nadat de vierde corner van Oranje door Caia van Maasakker op de gezichtsbeschermer van lijnstopper Mega Hull werd gesleept.

Niet voor de eerste keer in de wedstrijd ontging het arbitrale duo een overtreding of zagen ze een overtreding die er niet bleek te zijn. De video-referral kon aan de bak. De treffer van Matla, soepeltjes vanaf 6.40 meter binnen gepusht, was haar achtste van het toernooi: 2-0. Met de goal evenaarde de speelster van Den Bosch bovendien een oud-record van Lisanne Lejeune door in twaalf opeenvolgende duels van Oranje te scoren.

INDRUKWEKKEND

Nieuw-Zeeland moest toch wat en besloot de verdedigende stellingen te verlaten. Ook die beslissing bood die ploeg geen soelaas. Sterker, het was Lauren Stam die uit een strafcorner de 3-0 noteerde, nadat Malou Pheninckx meer had kunnen doen met een open schotkans. Matla kreeg ook nog een kans vrij voor Hull maar ruziede met haar puntje.

Het was het laatste grote wapenfeit van de wedstrijd. De vrouwen in het Oranje schakelden een tempo terug en geloofden het verder wel. Nederland, de nummer één van de wereld, boekte derhalve alweer de zesde zege van het toernooi en kan een bekoorlijk doelsaldo overleggen: 21-2. Die cijfers leveren geen medaille op, maar het mag duidelijk zijn dat Oranje de favorietenrol vooralsnog waarmaakt.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.