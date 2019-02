Nuis: ’Zó moet je rijden’

Kjeld Nuis stijlvol in actie op de 500 meter. Na de finish toont hij zijn stoere torso. Ⓒ Foto’s ANP en Reuters

HEERENVEEN - Zijn honger naar meer, beter en (vooral) sneller is nimmer te stillen. Dus keek Kjeld Nuis zondagavond, in een inmiddels volkomen verlaten Thialf, alvast uit naar het sluitstuk van schaatsjaargang 2018-2019, de World Cup-finale over twee weken in Salt Lake City. Oh ja, zo klonk het, natuurlijk was hij tevreden over zijn derde plaats op de WK sprint. Een dikke prima, heet zoiets op zijn Nuis’. Toch lonkte het uitstapje naar op The Fastest Ice On Earth nu al. Met welke verwachtingen hij woensdag in het vliegtuig richting Verenigde Staten stapt? Lachend: „Geen enkele. Dan rijd ik namelijk het best.”