Opvallende bondgenoot revaliderende Ter Mors

Een chronisch ontstoken pees en extra botvorming bij de knieschijf zorgden voor constante pijn en noopten Ter Mors begin dit seizoen tot een ingreep. Schaatsen zit er nog niet in. Wel zit de 29-jarige Enschedese alweer geregeld op de fiets en werkt ze zich in de sportschool in het zweet.

„Het gaat stap voor stap vooruit. Ik bekijk het van dag tot dag. Soms doe ik iets teveel en moet het wat rustiger. Soms kan er juist een stapje bij. De knie en de reactie zijn leidend.”

Ter Mors heeft een opvallende bondgenoot op haar pad richting volledige fitheid: haar puppy Champ, een Amerikaanse staffordshireterriër. „Voor mijn herstel is het goed dat ik af en toe een rondje met hem moet lopen.”

