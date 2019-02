Keeperklucht Chelsea ’berust op misverstand’

„Het was één groot misverstand. Ik had verkeerd begrepen dat Kepa kramp had. Voor mij was dat een probleem met het oog op de strafschoppenreeks, maar blijkbaar was het voor hem wel mogelijk om die nog te doen. Dat ik daarna wegliep van de bank? Ja, ik had even behoefte aan wat stilte”, zei coach Sarri voor de camera’s van Sky Sports.

Chelsea kwam na de wedstrijd met een statement naar buiten dat min of meer hetzelfde vertelde. De club voegde er nog aan toe dat Kepa volgens Sarri gelijk had, maar „dat hij op de verkeerde manier met de situatie is omgegaan en Sarri nu met hem wil praten.”

Ook Kepa zelf reageerde zondagavond nog met een post op sociale media. „Ik ben zeer teleurgesteld dat we de beker niet konden winnen, we hebben tot het einde gestreden met een fantastisch team. We zullen blijven werken om sterker te worden. Maar ik wil ook een paar dingen verduidelijken over de wedstrijd van vandaag. Ten eerste vind ik het jammer hoe mijn wedstrijd is neergezet. Het was op geen enkel moment mijn bedoeling om de coach of één van zijn beslissingen niet te gehoorzamen.”

„Alles is verkeerd begrepen in alle spanning van zo’n finale. De coach dacht dat ik niet meer verder kon en mijn bedoeling was om uit te drukken dat ik nog fit genoeg was om het team te helpen. Intussen kwamen de dokters die me behandeld hadden ook aan bij de bank om dat bericht over te brengen. Ik heb volledig respect voor de trainer en zijn autoriteit”, sloot de Spaanse doelman af.

Of de kous af is met de verklaringen van Sarri en Kepa, valt nog te bezien. De Italiaanse trainer staat na een sterke seizoensstart nu onder druk bij Chelsea door tegenvallende resultaten. Het nipte verlies tegen Manchester City en alle heisa met zijn eigen doelman zal de trainer alvast niet geholpen hebben.