ABN AMRO-toernooi: de kleurrijke finale tussen titelverdediger en toptalent

Gael Monfils Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het is toevallig, maar wel frappant. De enige twee donkergetinte tennissers uit het hoofdschema van het ABN AMRO-toernooi staan vandaag tegenover elkaar in de finale. Gael Monfils, de 33-jarige titelverdediger uit Frankrijk, neemt het op tegen de 19-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime, de jongste finalist ooit in Rotterdam.