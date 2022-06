Kleurenzee bij training Nederlands elftal op speciale dag

In het kader van de Nationale Voetbaldag dragen de spelers namelijk het tenue van hun eerste amateurclub. Zo verschenen de kleuren van onder meer VV Moordrecht (Memphis), AFC (Blind), EVV Eindhoven (Gakpo), NEO (Weghorst), ASV Arkel (De Jong), HVV De Zebra’s (Davy Klaassen), FC Abcoude (Matthijs de Ligt), DVSU (Jurriën Timber), FC Vlotbrug (Jerdy Schouten) en Overmaas (Tyrell Malacia) in Zeist. Het lastigste was om ook Noa Lang aan deze dag mee te laten doen, want zijn club RSV HION werd al in 2010 opgeheven.

De spelers van Oranje dragen het shirt van hun voormalige amateurclub op de Nationale Voetbaldag. Ⓒ ANP/HH

De kleurrijke tenues werden alleen gebruikt voor de warming-up. Daarna ging het verder in het gebruikelijke trainingstenue. Alle Oranje-internationals waren present op het trainingsveld voor de afsluitende training voor Polen-thuis morgen in De Kuip. Naar verwachting kiest bondscoach Louis van Gaal voor de Nations League-wedstrijd tegen Lewandowski en Co weer in grote lijnen voor de ploeg die tegen België heeft gespeeld maar dan vanzelfsprekend zonder Virgil van Dijk. De captain heeft na de wedstrijd in Brussel vakantie gekregen omdat hij zo’n intensief seizoen achter de rug heeft bij zijn club Liverpool.

Memphis Depay Ⓒ ANP/HH

Het Nations League-duel met Polen begint zaterdag om 20.45 uur. Nederland is koploper in de groep nadat het twee keer won. De Polen wonnen van Wales, maar gingen vervolgens keihard onderuit tegen België (6-1).

De Ligt was gewoon van de partij. De verdediger van Juventus liet zich woensdagavond in de slotfase van de gewonnen uitwedstrijd tegen Wales in Cardiff (1-2) uit voorzorg vervangen vanwege lichte liesklachten.

Louis van Gaal verklapte na de wedstrijd dat hij van plan was om met De Ligt tegen Polen te beginnen. „Maar dan moet hij natuurlijk wel helemaal fit zijn”, zei de bondscoach. „Ik wil hem niet overbelasten.”

Van Gaal geeft vanaf 14.00 uur een persconferentie. De bondscoach zal dan zijn plannen voor het duel met Polen in een uitverkochte Kuip toelichten. Oranje is na twee gewonnen uitwedstrijden tegen België (1-4) en Wales (1-2) nog zonder puntenverlies. Polen versloeg de tweede keus van Wales (2-1) en ging woensdag hard onderuit bij België (6-1).

Het lijkt er op dat Polen niet met de sterkst mogelijke basisformatie aan de aftrap verschijnt. Bondscoach Czeslaw Michniewicz vertelde vrijdag aan Poolse verslaggevers dat sterspeler Robert Lewandowski rust nodig heeft. Polen speelt dinsdag nog voor eigen publiek tegen België. Michniewicz vindt het belangrijk dat de spits van Bayern München dan wel aan de aftrap staat.