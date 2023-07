Pogacar draagt zege op aan vriendin: ’Wilde ook iets voor haar doen’

Vingegaard, vorig jaar Tourwinnaar, nam wel de gele leiderstrui over van de Australiër Jai Hindley, maar zag Pogacar in het klassement tot op 25 seconden naderen. Na de vijfde etappe bedroeg de marge tussen de beide Tourfavorieten nog 53 tellen. „Ik ben opgelucht, voel me nu weer een stuk beter”, erkende de Tourwinnaar van 2020 en 2021. „Ik was na de vorige etappe wat ongerust geworden. De prestatie van Jonas die dag was ongelooflijk. Toen die mannen van Jumbo-Visma vandaag weer aanzetten op de Tourmalet, was ik even bang dat het weer zo zou gaan. Ik dacht: zo kan ik beter naar huis gaan.”

Maar Pogacar had een beter gevoel in de benen, gemotiveerd ook door de pech van zijn vriendin Urska Zigart, die in de Giro d’Italia na een val had moeten opgeven. „Ik wilde ook iets voor haar doen, het gaf me kracht. Ik vond het juiste moment om aan te vallen.”

Pogacar boekte zijn tiende ritzege in de Tour en grapte richting Mark Cavendish, die op jacht is naar het record van 35 ritoverwinningen in de Tour. „Ik kom eraan, Mark.” Zijn volgende belofte was realistischer: „Deze Tour wordt een geweldig gevecht.”

Vingegaard vindt Pogacar ’verdiende winnaar’ bergrit in Tour

Vingegaard moest, met de zojuist veroverde gele trui om de schouders, toegeven dat hij in Tadej Pogacar donderdag in de zesde etappe van de Tour de France zijn meerdere had moeten erkennen. „In de eerste plaats ben ik blij dat ik de gele trui weer in mijn bezit heb. Het is het belangrijkste symbool van onze sport”, sprak de Deen van Jumbo-Visma. „Ik had gehoopt de rit te winnen, maar Tadej was echt heel sterk vandaag. Hij verdiende de zege.”

Vingegaard won vorig jaar de Tour de France, met Pogacar als naaste belager. Het jaar ervoor was het precies andersom geweest. In deze Tour was de eerste slag tussen beide rivalen voor Vingegaard, die woensdag tijdwinst boekte. Een dag later waren de rollen omgekeerd, maar was het wel de Deen die het geel veroverde op de Australiër Jai Hindley. „We wilden proberen Pogacar opnieuw te testen en kijken hoe hij was. Hij voelde zich blijkbaar beter dan gisteren. Het is duidelijk dat het een gevecht wordt tot in Parijs. Ik kijk ernaar uit.”

Over zijn kansen op een tweede Tourzege op rij kon Vingegaard niet veel zeggen. „Het is moeilijk te zeggen. Ik ben waar ik wil zijn, maar de Tour is lang en er kan van alles kan gebeuren. De ploeg was geweldig vandaag, dat geeft vertrouwen.”

Van Aert: ’Hebben sterke dag gehad’

Ietwat geprikkeld stond Wout van Aert na de zesde etappe van de Tour de France de Belgische media te woord. Met een hoofdrol had Van Aert in de tweede Pyreneeënrit lang bijgedragen aan een staaltje ploegtactiek die kopman Jonas Vingegaard aan de gele trui had geholpen. Maar de ritwinst op het bergplateau Cambasque was voor Pogacar, de Sloveen die zijn concurrent in de slotkilometers aftroefde.

„Jullie focussen altijd op de ’maar’. Ik vind dat we een sterke dag hebben gehad. Iedereen kon zien dat we een strijdplan hadden om in aanval te gaan. Ik ben blij met Jonas in het geel”, vertelde Van Aert voor de camera van Sporza.

De Belgische alleskunner zette zelf de vroege ontsnapping in gang en kon zo aan het eind, toen de echte klimmers kwamen opzetten, nog een belangrijke hulp zijn voor Vingegaard. „Ik was blij dat ik nog over de Tourmalet kwam en Jonas kon helpen. Hij kon in het vlakke tussenstuk in mijn wiel zitten en op de slotklim ben ik zo lang mogelijk hard doorgetrokken. Tot ik niets meer over had: toen werd het vooraan man-tegen-man.”

Nadat Vingegaard woensdag nog een ongenaakbare indruk had gemaakt, verloor de Deen nu verrassend dat duel. Daarop focussen vond Van Aert onnodig, om meteen wat critici van weerwoord te voorzien. „Ik heb gisteren gehoord dat mensen denken dat ik de benen niet heb. Die hebben echt geen verstand van de koers.”

’Niet wat we gehoopt hadden’

Wilco Kelderman moest even een teleurstelling wegslikken toen hij de uitslag van de zesde etappe in de Tour de France hoorde. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard moest de zege aan zijn rivaal Pogacar laten. „Dat is niet precies wat we gehoopt hadden”, gaf Kelderman toe. „Gisteren was hij sterk. Maar we staan er nog goed voor.”

Pogacar had woensdag een slechte dag. Het verraste Kelderman dat hij een dag later zo sterk terugkwam. „Ik had dit ook niet verwacht nee. We hadden een plan. Jonas is heel goed in lange klimmen. Gisteren was hij niet super. We dachten dat er vandaag een nieuwe kans was. We wilden proberen Wout (van Aert) een beetje meer ruimte te geven zodat hij richting finish kon wachten op Jonas en voor een soort ’lead-out’ zorgen. Op zich liep dat heel goed tot aan de laatste kilometers.” Bij een lead-out worden de sprinters in stelling gebracht. Dat wilden de renners van Jumbo-Visma voor Vingegaard al op de Tourmalet doen. „Je moet het gat creëren en iedereen op de pijnbank legen. Jonas kon dan nog door.”

Jumbo-Visma pakte toch de zege niet, maar Kelderman was wel blij met de gele trui voor Vingegaard. „We hebben het geel, laten we het positief brengen. Er zijn nog veel etappes te gaan. Jonas is heel sterk. Ik denk dat er nog veel ritten komen die hem goed liggen.”