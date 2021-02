Ajax en PSV na vijftien jaar eindelijk weer bekervijanden

Phillip Cocu gaat tekeer tegen Klaas-Jan Huntelaar. De PSV-captain moet in de bekerfinale van 2006 in bedwang worden gehouden door Hedwiges Maduro en Nourdin Boukhari. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax en PSV bestrijden elkaar woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA met als een inzet een plaats in de halve finale van het toernooi om de KNVB-beker. Zelfs de meest verstokte fans van de Amsterdammers en de Eindhovenaren zullen even hebben moeten graven voor de laatste bekerconfrontatie tussen beide grootmachten. Dat is niet onlogisch, aangezien de finale van 2006 de laatste keer was. Een aantal bijzondere ontmoetingen tussen de huidige nummers 1 en 2 van de Eredivisie op een rijtje.