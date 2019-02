Promes (VVV) breekt knieschijf

VVV meldt dat Promes zeker tot het einde van 2019 moet revalideren.

Tegen Heracles kwam Promes al na vijf minuten door een botsing met Joey Konings ongelukkig ten val. De Amsterdammer werd ruim twintig minuten op het veld behandeld en verdween daarna per brancard naar een gereedstaande ambulance. In de tussentijd had de scheidsrechter de spelers, van wie een aantal zwaar aangeslagen was, naar binnen gestuurd. Het duel eindigde in een 1-0-zege voor Heracles.