’Opmerkelijke reden achter traag herstel Robben’

Robben heeft met name lang last van een specifieke zenuw in zijn heupgewricht. Twee ontstoken kiezen zouden dit herstel in de weg hebben gezeten. Chronische ontstekingen kunnen veel effect hebben op het immuunsysteem. Klachten en/of blessures herstellen dan langzamer.

Eerder riep de voormalig Oranje-international al dat hij er alles aan deed om fit te worden, maar dat steeds maar niet lukte. ,,Het levert allemaal niets op. Ik leek tweemaal heel dichtbij en trainde weer met de ploeg. Maar toen kreeg ik toch weer last. Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is. Het is echt lastig.”

Volgens de Duitse krant hebben de twee ontstoken kiezen uiteindelijk zijn herstel in de weg gezeten. De abcessen in zijn mond zijn niet of nauwelijks behandeld. Omdat dat gedeelte werd verwaarloosd, herstelde de zenuw in zijn heup niet en dus zijn dijbeenblessure ook niet.

Robben hoopt volgens Bild nu zo snel mogelijk te herstellen. De ex-PSV’er speelde voor het laatst op 27 november 2018 in het shirt van Bayern München.