Premium Het beste van De Telegraaf

Pogacar tot op bot getergd in slotweek: ’Op alle mogelijke manieren aanvallen’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar is in deze slotweek van de Tour vastberaden om de gele trui weer in zijn bezit te krijgen. Ⓒ ANP/HH

CARCASSONNE - Tadej Pogacar sluit zich graag aan bij de woorden die vijfvoudig Tour-winnaar Bernard Hinault uitsprak: „Zolang als ik adem, val ik aan.” Jonas Vingegaard kan zich opmaken voor een helse slotweek van deze Tour de France. Zijn Sloveense rivaal is na diens inzinking op de Col du Granon meer getergd dan ooit, en is vastberaden om de gele trui weer in zijn bezit te krijgen. „Of we nu net zijn gestart, of dat de finish in zicht is, maakt me niet uit. Ik ga in de Pyreneeën op alle mogelijke manieren aanvallen.”