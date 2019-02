’Interview Frenkie de Jong met Barça eerder opgenomen’

„Maar het interview is eerder opgenomen, hoor”, verzekerde De Jong na afloop van ADO Den Haag -Ajax (1-5). „Ik had het liever niet gedaan, maar je bent dat nu eenmaal verplicht als je naar een nieuwe club gaat. Ik had gezegd: ’Zet het maar iets later online’. Want vlak na de transfer had je er misschien helemaal discussie over gehad. Gelukkig hebben we ruim gewonnen. Anders had iedereen er een mening over gehad. Op het veld heb ik wel laten zien dat ik nog steeds met mijn gedachten bij Ajax ben.”

De Jong maakt maakt aanstaande zomer de overstap van Ajax naar FC Barcelona. De transfersom voor het 21-jarige talent bedraagt 86 miljoen euro.

