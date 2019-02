Goed nieuws voor Cillessen en Oranje

Het nieuws van de naderende terugkeer van Cillessen, die eind januari een kuitblessure opliep, is belangrijk voor het Nederlands elftal. In tegenstelling tot bij Barcelona is de doelman uit Groesbeek bij Oranje wél eerste keeper. Bondscoach Ronald Koeman wil Cillessen graag gebruiken in de EK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland (21 maart) en Duitsland (24 maart).

Komende zaterdag wacht Barcelona de return in de halve finales van de Copa Del Rey tegen Real Madrid. Cillessen, die normaal gesproken alle bekerduels keept, moet die clash nog aan zich laten voorbijgaan. Barcelona en Real speelden in het heenduel in Camp Nou gelijk: 1-1.