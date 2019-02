Gaviria slaat toe in VAE

De Colombiaanse wielrenner was de snelste in de massasprint. Voor Gaviria, die vorig seizoen nog fietste voor Quick-Step, betekende het zijn derde zege dit seizoen. Eind januari won hij al twee etappes in de Ronde van San Juan.

Viviani

De Italiaan Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step) finishte als tweede, voor de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal).

De tweede etappe was nagenoeg vlak en ging over 184 kilometer van Yas Island naar Abu Dhabi Big Flag. De Rus Stepan Koerianov en de Fransman Charles Planet reden lang met z'n tweeën op kop, maar werden op 14 kilometer van de finish ingerekend door het peloton.

Roglic leider

Primoz Roglic behoudt de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen won een dag eerder met Team Jumbo-Visma de ploegentijdrit. Zijn Nederlandse ploeggenoot Jos van Emden is tweede. Wilco Kelderman van Team Sunweb volgt op de vijfde plaats met 5 seconden achterstand. Tom Dumoulin (Sunweb) is zevende op 7 tellen.

De derde etappe gaat dinsdag over 179 kilometer, van UAE University naar Jebel Hafeet. In die rit zit een klim van 10,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent.

Nieuwe ronde

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is nieuw op de kalender. Vorig jaar waren er nog twee losse koeren, de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die duurt tot en met zaterdag, maakt deel uit van de UCI WorldTour.