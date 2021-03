1000 euro en een nieuw stuur voor wie de kapotte fiets van Mathieu van der Poel heeft

Het opmerkelijke beeld tijdens Le Samyn, van Van der Poel en een half afgebroken stuur, had bij de Duitse fietsconstructeur alle alarmbellen doen afgaan. Hoe had dit kunnen gebeuren? Onmiddellijk waren de nodige testprocedures opgestart. Enkele dagen na de wedstrijd kregen alle klanten van Canyon een bericht waarin gevraagd werd hun fiets niet langer te gebruiken.

Twee weken later komt de fietsconstructeur met een update: alle modellen zullen vanaf juli voorzien worden van een versterkt stuur. Om de periode waarin klanten hun nieuwe speeltje niet mogen gebruiken te compenseren, krijgt iedereen die de fiets al had een compensatie van 1000 euro.

„Gedurende onze intensieve testprocedures is dit niet eerder voorgekomen. Om jouw veiligheid te garanderen, ongeacht de omstandigheden, gaan we het huidige stuur vanaf juli vervangen door een versterkte versie”, laat Canyon aan zijn klanten weten volgens Het Nieuwsblad. „Om je te compenseren voor de periode waarin je niet met je Aeroad CF SLX kunt rijden zal er een bedrag van 1.000 euro gecrediteerd worden. Deze betaling is gekoppeld aan de montage van de nieuwe cockpit.”

Voor fietsfanaten: het gaat om de Aeroad-modellen CF SLX en CFR, uitsluitend te koop via de website van Canyon voor bedragen tot 9.000 euro. Alleen op deze modellen is het omstreden stuur gemonteerd. Een ’voordeel’: omdat ze pas sinds enkele maanden op de markt zijn, zijn er in België voorlopig slechts een honderdtal van verdeeld.