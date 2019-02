Oud-preses Barça moet jarenlange celstraf vrezen

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de sportondernemer en marketingexpert van het opzetten van een criminele organisatie en het witwassen van bijna 20 miljoen euro. Het OM eist elf jaar cel tegen hem en een boete van 59 miljoen euro.

De 54-jarige Rosell arriveerde in handboeien bij het gerechtshof. Hij zou onder meer 15 miljoen euro aan provisie voor de tv-rechten van het Braziliaanse elftal in eigen zak hebben gestoken. Daarnaast streek hij op illegale wijze 5 miljoen euro op voor een sponsordeal tussen de 'seleção' en een Amerikaanse sportartikelenfabrikant. Ook de naam van de voormalige baas van de Braziliaanse voetbalbond, Ricardo Teixeira, wordt in deze zaken genoemd.

Rosell had het voor het zeggen bij Barcelona tussen 2010 en begin 2014. Hij zit al sinds mei 2017 in voorarrest. Hij houdt vast aan zijn onschuld. Zijn vrouw Marta en vier andere verdachten zijn ook aangeklaagd in deze zaak.