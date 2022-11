Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Eerste olympisch ijsdanskampioen Gorsjkov overleden

11:27 uur De Russische ijsdanser Aleksandr Gorsjkov is op 76-jarige leeftijd overleden. Gorsjkov werd in 1976 in Innsbruck olympisch kampioen bij het ijsdansen. Die titel won hij samen met zijn vrouw, Ljoedmila Pachomova.

In 1976 stond ijsdansen voor het eerst op het olympische programma. Voordat Gorsjkov en Pachomova olympisch goud veroverden wonnen ze al zes wereldtitels in zeven jaar tijd. Ze werden ook zes keer Europees kampioen.

Gorsjkov was sinds 2010 voorzitter van de Russische kunstschaatsbond. „Hij gaf zijn hele leven voor het kunstschaatsen. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het Russische schaatsen en het schaatsen op wereldniveau is van onschatbare waarde”, zei Alexander Kogan, de directeur van de bond, tegen het Russische persbureau TASS.

„De hele Russische schaatsfamilie rouwt. Dit is een enorm verlies voor ons”, voegde Kogan daaraan toe.

Basketballers Warriors verliezen ondanks 50 punten van Curry

08:07 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben de vorm nog niet te pakken. De regerend kampioen van de NBA verloor voor de achtste keer dit seizoen een uitwedstrijd. Phoenix Suns was veel sterker en won met 130-116. De enige speler bij de Warriors die niet faalde was Stephen Curry. De topschutter maakte liefst 50 punten in het duel, maar hij kreeg amper steun van zijn ploeggenoten, die het vooral defensief lieten afweten.

„We missen de spirit en als het team die collectief mist, maak je het de tegenstander heel makkelijk”, foeterde coach Steve Kerr na de nieuwe nederlaag.

Cameron Payne was topscorer bij de Suns met 29 punten, Devin Booker maakte er 27.

Boston Celtics zetten zijn zegereeks voort met de achtste overwinning op rij. De koploper in de NBA won met 126-101 van Atlanta Hawks. Jaylen Brown was goed voor 22 punten bij de Celtics.