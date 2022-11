Nieuw Nederlands record op schoolslag voor zwemster Schouten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schouten verbetert eigen Nederlands record op schoolslag

19.53 uur: Tes Schouten heeft bij een trainingswedstrijd op de langebaan in Eindhoven haar eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De 21-jarige zwemster zette haar eigen toptijd met 4 honderdsten van een seconde scherper op 1.06,88.

Schouten had haar vorige record gezwommen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in december 2020 in Rotterdam. Toen plaatste ze zich met haar oude toptijd voor de Olympische Spelen in Tokio. Schouten werd dit jaar op de EK langebaan zevende op de 100 meter schoolslag.

Van Aert begint veldritseizoen op 4 december in Antwerpen

17.02 uur: De Belgische wielrenner Wout van Aert rijdt dit jaar zeven races in het veld. Hij begint zijn veldritseizoen op 4 december met de wereldbekercross in Antwerpen, meldt zijn team Jumbo-Visma.

Van Aert, drievoudig wereldkampioen en vijfvoudig Belgisch kampioen in het veld, is in december verder nog actief in het Ierse Dublin en de Belgische plaatsen Mol, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout. De rest van zijn schema is nog niet bekendgemaakt, maar Vlaamse media wisten deze week al te melden dat hij in februari ook meedoet aan de WK veldrijden in Hoogerheide.

Vorig seizoen won Van Aert negen van de tien veldritten waaraan hij deelnam. Begin dit jaar sloeg Van Aert de WK over. Hij gaf er toen de voorkeur aan zich voor te bereiden op het wegseizoen.

Nog niet bekend is wanneer de Nederlander Mathieu van der Poel aan het veldritseizoen begint.

PSV oefent op 30 december in Eindhoven tegen AC Milan

16.43 uur: PSV speelt op de voorlaatste dag van het jaar een oefenwedstrijd in Eindhoven tegen AC Milan. Het duel met de Italiaanse kampioen begint op vrijdag 30 december om 18.15 uur in het Philips-stadion.

De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij bereidt zich volgende maand in Spanje voor op de tweede seizoenshelft. De oefenwedstrijd tegen AC Milan is de laatste test voor de hervatting van de competitie, op zaterdag 7 januari in Eindhoven tegen Sparta Rotterdam. PSV sloot de eerste seizoenshelft af als nummer 3 van de Eredivisie, met 3 punten achterstand op koploper Feyenoord.

Alle activiteiten rond het duel met AC Milan staan in het teken van oud en nieuw. „Wat we op 30 december precies gaan doen, is nog een verrassing. Daarover vertellen we snel meer”, aldus PSV. „Zeker is dat we vooruitblikken op een hopelijk succesvol 2023.”

PSV en AC Milan troffen elkaar in 2005 in de halve finales finales van de Champions League. De Eindhovenaren waren toen heel dicht bij het bereiken van de finale. Na een 2-0-nederlaag in Milaan kwam PSV tijdens de return voor eigen publiek met 2-0 voor. Toen Massimo Ambrosini in de blessuretijd scoorde namens de Italianen, was de Eindhovense droom voorbij, al maakte Phillip Cocu er nog wel 3-1 van. Op basis van het ’uitdoelpunt’ ging Milan naar de finale.

In de Italiaanse competitie staat de ploeg van trainer Stefano Pioli op de tweede plaats, 8 punten achter Napoli.

Haarhuis ook volgend jaar captain van Davis Cup-team

15.22 uur: Paul Haarhuis is ook volgend jaar captain van het Nederlandse Daviscupteam. De 56-jarige oud-tennisser heeft zijn aflopende contract bij tennisbond KNLTB met een jaar verlengd.

Haarhuis volgde Jan Siemerink begin 2017 op als captain. Siemerink is inmiddels al enkele jaren teammanager bij Ajax.

In het verleden was Haarhuis ook actief als captain van het Nederlands Billie Jean King Cup-team (voorheen Fed Cup). Hij legde die functie bijna twee jaar geleden neer en is bij de tennissters inmiddels opgevolgd door Elise Tamaëla, de voormalig privécoach van Kiki Bertens.

Haarhuis doet volgende week met Oranje mee aan de eindfase van de Daviscup Finals. Australië is dinsdag in Malaga de tegenstander in de kwartfinales.

Infantino enige kandidaat bij voorzittersverkiezing FIFA

14.09 uur: Gianni Infantino kan zich opmaken voor een derde termijn als voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. De Zwitser is de enige kandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar, zo maakte de FIFA donderdag bekend nadat de deadline voor kandidaten om zich aan te melden was verstreken.

De stemming vindt plaats op 16 maart in de Rwandese hoofdstad Kigali. De 52-jarige Zwitser heeft al steun gekregen uit Zuid-Amerika, Azië en Oceanië, ondanks de controverses rond het komende WK in Qatar.

De Nederlandse voetbalbond KNVB liet al weten de herverkiezing van Infantino te steunen, maar stelt stelt daar wel voorwaarden aan. De KNVB wil onder meer dat criteria wat betreft mensenrechten beter worden vastgelegd bij de toewijzing van grote toernooien.

De Nederlandse bond stuurde woensdag samen met België, Engeland, Wales en Zweden een brief naar Infantino, waarin de nationale bonden aangeven onder enkele voorwaarden achter diens herverkiezing te staan op het FIFA-congres. „De belangrijkste voorwaarde is dat FIFA de mensenrechtencriteria nog beter verankert in de toewijzing van toekomstige eindtoernooien”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. „Een andere voorwaarde is dat we graag een goede samenwerking zien tussen FIFA en UEFA, bijvoorbeeld voor de internationale speelkalender. We hebben via UEFA de bevestiging ontvangen dat hiervoor op belangrijke onderwerpen overeenstemming is bereikt voor de komende jaren.”

Infantino is sinds 2016 voorzitter van de wereldvoetbalbond. Hij volgde toen Sepp Blatter op, die onder grote druk was opgestapt vanwege een groot omkoopschandaal. Infantino werd in 2019 zonder tegenkandidaat herkozen.

Eerste olympisch ijsdanskampioen Gorsjkov overleden

11:27 uur De Russische ijsdanser Aleksandr Gorsjkov is op 76-jarige leeftijd overleden. Gorsjkov werd in 1976 in Innsbruck olympisch kampioen bij het ijsdansen. Die titel won hij samen met zijn vrouw, Ljoedmila Pachomova.

In 1976 stond ijsdansen voor het eerst op het olympische programma. Voordat Gorsjkov en Pachomova olympisch goud veroverden wonnen ze al zes wereldtitels in zeven jaar tijd. Ze werden ook zes keer Europees kampioen.

Gorsjkov was sinds 2010 voorzitter van de Russische kunstschaatsbond. „Hij gaf zijn hele leven voor het kunstschaatsen. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het Russische schaatsen en het schaatsen op wereldniveau is van onschatbare waarde”, zei Alexander Kogan, de directeur van de bond, tegen het Russische persbureau TASS.

„De hele Russische schaatsfamilie rouwt. Dit is een enorm verlies voor ons”, voegde Kogan daaraan toe.

Basketballers Warriors verliezen ondanks 50 punten van Curry

08:07 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben de vorm nog niet te pakken. De regerend kampioen van de NBA verloor voor de achtste keer dit seizoen een uitwedstrijd. Phoenix Suns was veel sterker en won met 130-116. De enige speler bij de Warriors die niet faalde was Stephen Curry. De topschutter maakte liefst 50 punten in het duel, maar hij kreeg amper steun van zijn ploeggenoten, die het vooral defensief lieten afweten.

„We missen de spirit en als het team die collectief mist, maak je het de tegenstander heel makkelijk”, foeterde coach Steve Kerr na de nieuwe nederlaag.

Cameron Payne was topscorer bij de Suns met 29 punten, Devin Booker maakte er 27.

Boston Celtics zetten zijn zegereeks voort met de achtste overwinning op rij. De koploper in de NBA won met 126-101 van Atlanta Hawks. Jaylen Brown was goed voor 22 punten bij de Celtics.