Tallon Griekspoor klopt Fernando Verdasco en bereikt finale op Tenerife

Griekspoor, opgeklommen naar plek 88 op de wereldranglijst, is als eerste geplaatst op het challengertoernooi. Hij won vorige maand drie opeenvolgende challengertoernooien.

Tegen de 37-jarige Verdasco, twaalf jaar geleden de nummer 7 van de wereld maar ondertussen weggezakt naar plaats 165, kreeg Griekspoor in de tweede set een matchpoint. De Spanjaard overleefde dat en pakte de set in de tiebreak. In de derde set nam de Nederlander een break voorsprong, maar Verdasco knokte zich terug tot 4-3. Nadat hij opnieuw de opslagbeurt van de Spanjaard won, mocht Griekspoor voor de wedstrijd serveren en benutte meteen zijn tweede matchpoint.

In de finale op Tenerife treft Griekspoor de winnaar van de partij tussen de Rus Andrej Kuznetsov en de Spanjaard Feliciano Lopez.