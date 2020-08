UEFA heeft goede hoop op EK mét supporters

Dat zegt voorzitter Aleksander Ceferin donderdag in een interview met het Franse persbureau AFP. Ceferin houdt er ook rekening mee dat het format, met twaalf speelsteden verspreid over heel Europa, nog aangepast moet worden.

„Wat in januari niet vreemd leek, leek in maart wel vreemd. Misschien zal iets dat nu vreemd lijkt, in december of januari niet vreemd lijken”, aldus een cryptische Ceferin, daarmee doelend op de steeds veranderende situatie rond het coronavirus. „We hebben nog genoeg tijd om over allerlei zaken na te denken. Voor nu gaan we uit van dit format en rekenen we erop dat we kunnen voetballen met publiek.”

Ceferin wil nog niet denken aan een vergelijkbaar scenario zoals nu in de Champions League. Alle wedstrijden worden vanaf de kwartfinales in Lissabon gespeeld zonder toeschouwers. „Ik wil niet eens praten over geen toeschouwers of een beperkt aantal toeschouwers. Ik wil optimistisch blijven, positieve energie uitstralen. Ik geloof oprecht dat de dingen zullen normaliseren vóór volgend jaar, ver daarvoor. Mocht het niet lukken, dan bespreken we het.”

Champions League

De Champions League wordt komend seizoen weer op de oude manier afgerond. Het ’finaletoernooi’, met de acht overgebleven teams die alle wedstrijden vanaf de kwartfinales in één stad spelen, is een eenmalig iets. Dat zegt Ceferin ook.

„Misschien dat zo’n toernooivorm in de toekomst interessant is. Maar ik denk niet dat we het kunnen doen. Er is op de speelkalender helemaal geen ruimte. Waar moet ik in mei een toernooi van zo’n twee weken kwijt? Het is volgens mij onmogelijk”, aldus Ceferin.

De UEFA besloot de Champions League dit seizoen op deze manier af te ronden vanwege het coronavirus. De teams verblijven zo op één plaats en de situatie is op die manier controleerbaarder. Supporters zijn niet welkom.

Ceferin zegt er altijd vertrouwen in te hebben gehouden dat de Champions League en Europa League afgerond zouden kunnen worden. „Ik wist zeker dat we dit konden. Ik had momenten van nervositeit, maar ik gaf het project zoals we dat voor ogen hadden nooit op”, zei hij. „Op dit moment, nu alle teams in een ’bubbel’ in Portugal zitten, ben ik veel rustiger. Want als de spelers thuis zijn en ze ontmoeten familie en vrienden, is dat altijd een risico.”