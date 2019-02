Vliegtuig Sala had niet mogen opstijgen

De privéjet met daarin Sala en de piloot David Ibbotson stortte op 21 januari in het Kanaal tijdens slecht weer. Het toestel was op weg van Nantes naar Cardiff. Daar had de 28-jarige Argentijn een contract getekend.

Het toestel had geen vergunningen om passagiers te vervoeren en had onder dergelijke slechte weersomstandigheden nooit mogen opstijgen. Tevens rammelde het vluchtplan. Zo was het verkeerde licentienummer ingevoerd.

De onderzoekers maakten ook bekend dat het toestel binnen twintig seconden honderden meters aan hoogte verloor. Uiteindelijk belandde de privéjet bijna verticaal in het Kanaal. Daar werd het op een diepte van dertig meter aangetroffen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.

Emiliano Sala werd de afgelopen weken massaal herdacht. Ⓒ Reuters

Sala werd twee weken na de crash in het vliegtuig gevonden. Hij stierf door hoofd- en borstletsel. De piloot is nog altijd vermist. Ook het logboek en vlieglicentie zijn spoorloos. „Daarom zijn de geldigheid van zijn licentie en zijn recente vlieggegevens nog niet vastgesteld”, meldt AAIB.

Bekijk ook: Nantes geeft Cardiff week uitstel voor transfersom Sala

Bekijk ook: Zaakwaarnemer Sala wil onschuld bewijzen

Bekijk ook: Emotioneel eerbetoon bij uitvaart Sala