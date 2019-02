Heracles haalt technisch manager bij NAC

De 36-jarige oud-voetballer is nu nog manager jeugdopleiding van NAC Breda. Per 1 april treedt hij in dienst van zijn nieuwe werkgever, laat Heracles weten. Fledderus stapt over naar FC Groningen, waar hij de plaats inneemt van Ron Jans.

Gilissen heeft een verleden in Almelo, waar hij na twee jaar jeugdopleiding in mei 2003 debuteerde in de eerste divisie. In het kampioensjaar 2004-2005 kwam hij tot achttien duels voor Heracles, waarna hij zijn loopbaan vervolgde bij Go Ahead Eagles en NAC Breda. Daar nam Gilissen in 2014 afscheid om in 2015 in zijn huidige functie terug te keren.

„Het is een mooie uitdaging een bijdrage te mogen leveren aan het technische plan en de sportieve doelstellingen van Heracles Almelo”, zegt Gilissen op de website van zijn nieuwe club. „Ik ben onder de indruk van de gekozen aanpak van de club. Vanuit het bestuur en de directie voel ik het vertrouwen om deze uitdaging aan te gaan. Bovendien is Heracles Almelo een stabiele club waar ik mijzelf goed denk te kunnen ontwikkelen.”

