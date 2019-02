Dumoulin vreesde voor zijn klassement

Zoals vaker kwam het initiatief van de mannen van Patrick Lefevere. Op het moment dat het ‘oorlog’ in het peloton was, zorgde een val van onder anderen Gianni Moscon en Bernhard Eisel voor de breuk. Dumoulin en Kelderman raakten hierdoor achterop.

,,Ik zat achter die val en kon daardoor niet met de eersten mee”, vertelde Dumoulin voorbij de finish. ,,Dat was enorm balen. We zaten in een groepje met zo’n tien man waaronder Elia Viviani. We merkten al snel dat we de kloof naar de eerste groep niet meer konden overbruggen, waardoor we ons hebben laten terugzakken naar de derde groep waar ploegen als Deceuninck-QuickStep, Bahrain, Mitchelton en wij bereid waren te achtervolgen. Natuurlijk schrik je even, want je kunt zo je klassement verspelen. Gelukkig was het nog ver tot de finish. Was dit op zo’n veertig kilometer van de streep gebeurd, dan kun je het vergeten.”

Leider Primoz Roglic zat wel in de eerste groep. ,,Misschien heb ik geleerd van de eerste week in de Tour toen ik de eerste waaier miste, maar later alsnog kon terugkeren”, zei de kopman van Jumbo-Visma. ,,Nu weet ik dat ik als klassementsrenner continue geconcentreerd moet zijn. Daarbij zorgde de ploeg ervoor dat ik goed vooraan bleef rijden. Vooral Tom Leezer was in deze situatie belangrijk. Hij heeft wel vaker in het waaiergeweld gereden en weet precies wat hij moet doen in zo’n situatie. Helaas kwam alles weer terug, want het was wel mooi geweest als we voor de eerste bergrit nog een paar jongens zoals Dumoulin en Kelderman op achterstand hadden kunnen rijden. Of ik morgen op Jebel Hafeet mijn leiderstrui ga verdedigen? Misschien ga ik wel aanvallen.”

Op zo’n tachtig kilometer van de streep was het peloton weer compleet en werd het de verwachtte sprint. Fernando Gaviria wist nipt te winnen voor Elia Viviani. Voor Gaviria was het een belangrijke overwinning om in zijn nieuwe kleuren van de UAE-Emirates formatie in het thuisland van zijn sponsoren direct succesvol te zijn.