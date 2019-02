Federer blijft Duitser kwellen

In Dubai zegevierde de 37-jarige Zwitser voor de veertiende keer over Philipp Kohlschreiber: 6-4, 3-6 en 6-1. Federer verloor in zijn loopbaan nog nooit van de 35-jarige Duitser, die voor het eerst sinds vier jaar wel weer een set won van de voormalig nummer één van de wereld.

Sinds Federer en Kohlschreiber elkaar in 2005 voor het eerst troffen in Halle won de laatste slechts vier sets van Federer. Daar staan 31 gewonnen sets van Federer tegenover. Het fenomeen uit Basel had het maandag, mede door de wind, moeilijk, maar pakte in de derde set wel goed door.

Federer gaat voor zijn achtste eindzege in Dubai. In 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015 pakte hij de eindoverwinning. In 2006 en 2011 bleken respectievelijk Rafael Nadal en Novak Djokovic te sterk voor de winnaar van twintig grandslamtoernooien.

Roger Federer gaat voor zijn achtste eindzege in Dubai. Ⓒ Reuters

Federer komt in Dubai voor het eerst in actie na zijn teleurstellende optreden bij de Australian Open. In Melbourne verloor de titelverdediger op 20 janauri in de vierde ronde van Stefanos Tsitsipas.