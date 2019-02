Wereldrecordhouder na 17 maanden terug

De olympisch en wereldkampioen op de 400 meter rende vanwege een hardnekkige knieblessure zeventien maanden geen races.

Hij kwam bij zijn comeback op de atletiekbaan bij provinciale kampioenschappen in Bloemfontein tot een bescheiden tijd van 47,28, ruim 4 seconden langzamer dan zijn wereldrecord van 43,03.

Van Niekerk prolongeerde in augustus 2017 in Londen zijn wereldtitel op de 400 meter. Dat was meteen zijn laatste race, want kort na dat WK raakte hij zwaar geblesseerd tijdens een rugbywedstrijdje met andere sterren in Kaapstad. Hij liep een gescheurde kruisband op en enkele scheurtjes in de meniscus.