Servië ten koste van Portugal naar WK dankzij uitblinker Dusan Tadic, ook Spanje geplaatst

Portugal werd vroeg in het zadel geholpen. Nemanja Gudelj - ex-NAC, -AZ en -Ajax - stond te treuzelen in de opbouw en werd afgetroefd. Renato Sanchez profiteerde en zorgde voor de snelle voorsprong. Servië moest op jacht naar de gelijkmaker en vond die via Dusan Tadic, al was het ook hier het defensieve werk dat een negatieve hoofdrol opeiste. Het schot van de Ajacied leek niet al te lastig, maar doelman Rui Patricio liet de bal door zijn handen glippen.

Servië had aan een gelijkspel niet genoeg en moest na de pauze op jacht naar de zege. Portugal kwam er weinig tot niet te pas. De treffer van Sanches was zelfs de enige doelpoging van de thuisploeg in de hele wedstrijd, al was het ook niet zo dat de bezoekers de kansen aaneen regen. Druk was er wel en dus kwamen er ook mogelijkheden.

In de slotfase kreeg Aleksandar Mitrovic een grote kopkans, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen. Het leek daarmee mis te gaan voor Servië. Totdat in de negentigste minuut Mitrovic een voorzet van Tadic binnenknikte en Portugal tot de play-offs veroordeelde.

Spanje houdt Zweden af

Bij Zweden begon Zlatan Ibrahimovic op de bank. De superster van het Zweedse voetbal zag dat Dejan Kulusevski en oud-Willem II-spits Alexander Isak de voorkeur kregen. Hoewel Spanje beter was, kwam Zweden - dat moest winnen voor rust - een keer dicht bij de openingstreffer, maar Emil Forsberg knalde de volley naast. Kort na rust kreeg Isak een grote mogelijkheid na slordig opbouwen, maar hij mikte wilde over. Aan de andere kant kopte Raúl de Tomás uit kansrijke positie voorlangs.

Zo was er voor beide doelen het nodige gevaar, maar de trekker werd steeds niet overgehaald. Dus werd bij Zweden met nog ruim een kwartier te gaan Ibrahimovic ingebracht voor Isak. Maar met hem op het veld was het Spanje dat vlak voor tijd de ban brak. Op aangeven van Dani Olmo besliste Alvaro Morata de strijd in groep B.

Johan van ’t Schip speelde in dezelfde poule met Griekenland nog een wedstrijd om des keizers baard tegen Kosovo. Het werd 1-1.