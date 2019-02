’Ajax-PEC-rel’ nu ook in Frankrijk, duel Rennes verplaatst

Stade Rennes, dat zich vorige week plaatste voor de achtste finales van de Europa League, vroeg bij de Franse bond uitstel aan voor het competitieduel met Olympique Nimes van aanstaande zaterdag. De club wilde zich zodoende optimaal kunnen voorbereiden op de eerste wedstrijd tegen Arsenal, de tegenstander in voor een plaats bij de laatste acht.

Bekijk ook: KNVB wil meer info van PEC rond duel met Ajax

Gehonoreerd

En dat verzoek is door de Franse bond nu gehonoreerd. Rennes hoeft komend weekend niet te spelen en heeft anderhalve week de tijd om zich te prepareren voor de eerste clash met Arsenal op 7 maart.

Bekijk ook: PEC vecht verplaatsing duel Ajax aan met arbitragezaak

En net als PEC Zwolle in Nederland is Olympique Nimes woedend over de gang van zaken. De club begrijpt de beslissing niet en ziet ook de noodzaak van het schrappen van het duel niet in. Volgens Nimes wordt de competitie onnodig overhoop gehaald en is de maatregel in strijd met het streven naar gelijke omstandigheden voor iedere club.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1