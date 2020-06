Bennett vervangt De Plus in Tourploeg Jumbo-Visma

„Laurens heeft door gezondheidsklachten een flinke achterstand opgelopen. We proberen hem fit te krijgen voor de Giro”, vertelde Zeeman. Na een vanwege de coronacrisis langdurig onderbroken seizoen staat de start van de Tour gepland voor 29 augustus, de Giro moet op 3 oktober beginnen. In het oorspronkelijke programma zou de Nieuw-Zeelander Bennett daar de kopman zijn, nu moet hij zich in de Tour schikken in een rol als helper van het trio Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Zeeman: „Het is duidelijk wat zijn rol is en George is heel enthousiast. Hij ziet het als een enorme uitdaging om met dit team naar de Tour te gaan.”

De Plus kan eventueel in de Giro de leidersrol van Bennett overnemen. „Mits hij dan topfit is, anders wordt het een vrije rol samen met Antwan Tolhoek.”