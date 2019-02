Lovende woorden Griezmann voor Frenkie de Jong

Antoine Griezmann, de Franse wereldkampioen van Atletico Madrid, heeft in de WK-kwalificatieduels tussen Frankrijk en Nederland vorig najaar al genoeg gezien.

Beste tegenstander

Van het Amerikaanse platform Oh My Goal krijgt de sterspeler van Atletico Madrid wie de beste tegenstander is waar hij tegen gespeeld heeft. „De Jong”, antwoordt Griezmann resoluut. „Omdat ik hem steeds probeerde onder druk te zetten, maar daar maar niet in slaagde.”

De Jong kreeg van bondscoach Ronald Koeman in het verloren Nations League-duel met Frankrijk (2-1) begin september zijn eerste basisplaats in Oranje, en startte ook in de return in de basis. Waar Nederland de eerste confrontatie nog verloor, won het de thuiswedstrijd in De Kuip.

Als Griezmann komende zomer niet uit Spanje vertrekt, krijgt hij De Jong volgend seizoen als tegenstander. De huidige Ajacied gaat na de zomer aan de slag bij Barcelona.