PSG rekent voor kwartfinale CL weer op Neymar

„Ik hoop dat hij na ons duel met Manchester United in staat is om te trainen”, zei de Duitser, doelend op de return in de achtste finales van de Champions League. PSG won het eerste duel in Manchester met 2-0 en speelt op 6 maart thuis. In de kwartfinales moet de Braziliaanse sterspeler er dan weer bij zijn.

Schriftelijk contact

Neymar herstelt momenteel in zijn vaderland van een breuk van een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. Tuchel hoopt dat de aanvaller zich voor 6 maart in Parijs meldt. „Zijn aanwezigheid alleen al kan ons helpen. We hebben schriftelijk contac en ik weet dat het goed met hem gaat”, aldus Tuchel.

Neymar blesseerde zich eind januari, toen werd een herstelperiode van tien weken voorspeld. In 2018 kampte Neymar met eenzelfde blessure en was hij na een operatie net op tijd fit voor het WK. Ditmaal is er niet geopereerd, maar gekozen voor een conservatieve behandelmethode.

