Basketballers weten ook laatste duel niet te winnen

Polen was in Gdansk te sterk voor Oranje: 85-76. Het resultaat had verder geen gevolgen, want de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren wist voor het duel al dat het niet is geplaatst voor het WK in China.

Polen liep in het eerste kwart al uit naar 26-16. Na het derde kwart was de voorsprong van de thuisploeg nog ruimer: 66-50. In het vierde kwart vocht Oranje voor wat het waard was en wist de ploeg het gat kleiner te maken, maar Polen hoefde zich niet ongerust te maken. Shane Hammink en Roeland Schaftenaar waren de topschutters met ieder twaalf punten.

Het was de zesde opeenvolgende nederlaag van de basketballers, die nu tot november geen interlands spelen. Dan begint de kwalificatie voor het EK van 2020.