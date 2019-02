Keizer bij Sporting voor het eerst weggestuurd

Keizer werd in de blessuretijd van het duel met Maritimo Funchal (0-0) weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. „Voor de eerste keer in mijn carrière”, vertelde de voormalige Ajax-trainer na afloop aan A Bola.

„En dat moet ik maar accepteren. In de slotfase lag het spel continu stil en daar baalde ik van”, aldus Keizer, die daarover zijn onvrede uitte en werd weggestuurd. „Waarschijnlijk heeft de scheidsrechter mij niet goed begrepen. De tweede helft speelden we prima en hebben we een hoop kansen gecreëerd”, zei de coach, die Bas Dost negentig minuten liet staan maar niet zag scoren.

Blijven vechten

„We moeten blijven vechten en richten ons op de komende wedstrijden in de competitie en de bekertoernooi”, aldus Keizer, die steeds verder achterop raakt bij nummer 2 Benfica. De achterstand is nu zeven punten. Afgelopen donderdag werd Sporting in de Europa League uitgeschakeld door Villarreal.