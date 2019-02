Guardiola ziet problemen toenemen: ’We krijgen het zwaar’

De Franse verdediger Aymeric Laporte en de Braziliaanse middenvelder Fernandinho voegden zich na de finale van de League Cup bij de groeiende lijst van geblesseerden. Het baart coach Pep Guardiola zorgen. „We zullen de komende weken veel belangrijke spelers niet kunnen inzetten”, aldus de Spaanse coach.

Moraal

Manchester City won zondag de League Cup door in de finale na strafschoppen te winnen van Chelsea. De club is nog actief in de FA Cup, strijdt om de landstitel en speelt nog in de Champions League. „In vier competities strijden is veeleisend. We krijgen het de komende tijd zwaar, vooral in de Premier League en de Champions League”, meent Guardiola. „De League Cup winnen was wel belangrijk, want het geeft de ploeg moraal.”

City heeft vooral veel geblesseerde verdedigers. John Stones en Benjamin Mendy zijn al langer uit de roulatie. „Fernandinho en Laporte liggen er ook enkele weken uit”, verzuchtte Guardiola, die woensdagavond met City in eigen huis West Ham United ontvangt voor de competitie.

