’Matthijs de Ligt nu al beter dan aanvoerder Oranje’

Rinus Israel vindt Matthijs de Ligt (r.) nu al beter dan Virgil van Dijk (l.), met wie hij een verdedigingsduo vormt in het Nederlands elftal.

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal gaat nog veel plezier beleven aan Matthijs de Ligt (19). De centrale verdediger van Ajax is pas negentien jaar jong en speelt morgen in De Kuip zijn honderdste officiële wedstrijd in Ajax 1. „Ik denk dat hij van het niveau Virgil van Dijk is. Al vind ik hem nu al beter”, zegt ’IJzeren’ Rinus Israel (76).