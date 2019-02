Stam: ’De Ligt op 15e of 16e al verder dan spelers uit Ajax 1’

„Ik vind het mooi om te zien dat dat soort jongens opstaat, of eraan komt”, zegt Stam. „Ik heb Matthijs bij Jong Ajax niet zo heel lang meegemaakt, dat was maar eventjes en slechts een paar keer. Toen vroegen ze aan me: wat vind je van die De Ligt? Dat weet ik nog heel goed, dat was met Dennis Bergkamp”, herinnert Stam zich.

„Toen zei ik: nou, ik heb hem één of twee keer gezien, maar ik kan je nu al vertellen, die is in bepaalde aspecten van het vak verdediger nu al verder dan degenen die nu achterin spelen in het eerste elftal. Toen was hij volgens mij 15 of 16 jaar. Het is mooi dat hij die lijn heeft doorgetrokken en zich steeds weer heeft verbeterd. En dat hij al op heel jonge leeftijd in het eerste van Ajax speelt en aanvoerder is.”

