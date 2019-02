’Ik viel van de ene in de andere verbazing’

In Engeland maakte ik in het weekeinde bijzondere topwedstrijden mee. Voor mijn werk als analist bij Match of the Day van de BBC zag ik Manchester United tegen Liverpool en het werd me duidelijk dat de ploeg van Jürgen Klopp in hetzelfde stramien zit als PSV. Manchester United was al gehavend en raakte tijdens de wedstrijd door drie flinke blessures nog meer gehavend. Klopp kan dan als coach na afloop wel zeggen dat zijn eigen spelers door die blessures en wissels uit hun ritme kwamen, maar als er nu één moment was waarop de koploper kon toeslaan was dat juist tegen Man United.