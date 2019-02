Gullit: ’Schandalig hoe de keeper hem voor schut zette’

„Trainer Maurizio Sarri kan als coach wel beweren dat het gedrag van zijn keeper Kepa Arrizibalaga die hij wilde wisselen en die weigerde van het veld te komen, berustte op een misverstand. Maar dat geloof ik totaal niet”, vertelt Gullit dinsdagochtend in zijn column in Telesport.

Zwaar weer

„Als een belangrijke speler in je team geblesseerd raakt, maar hij weer opstaat, ben je als coach blij dat je hem niet hoeft te wisselen en jouw speler verder kan. In dit geval wilde Sarri zijn keeper juist wél wisselen nadat die aangaf verder te kunnen. Voor Sarri was het verschrikkelijk. Hij verkeerde al in zwaar weer en dit was het laatste wat hij nodig had, een keeper die hem op Wembley voor schut zet. Het moet ongelooflijk zijn om mee te maken als trainer.”

Gullit vervolgt: „Ik heb maandag in Engeland alle reacties en opinies nog gehoord. Eén ding is duidelijk, de fans vinden het een verschrikkelijke afgang en allemaal geven ze de keeper de schuld. Het was niet alleen schandalig wat Kepa deed, maar ook oncollegiaal naar zijn collega.”

Lees de volledige column van Ruud Gullit in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 26 februari