’Het wordt tijd dat we winnen om Ajax voor te blijven’

Bovengenoemd kwartet maakt amper minuten in de hoofdmacht (Luckassen is zelfs verhuurd aan Hertha BSC, red.) terwijl PSV ook voor de vaste invallers van de laatste duels vrijwel niets heeft hoeven neerleggen.

Impuls

Cody Gakpo (19) en Mohammed Ihattaren (17) maken een zeer frisse en gretige indruk en geven de stroef draaiende koploper telkens een impuls. Tot nu toe levert dat echter alleen schadebeperking in plaats van een overwinning op.

„Iedereen is belangrijk in de selectie, maar natuurlijk verandert je status een beetje als je meer minuten gaat maken”, weet ook Eindhovenaar Gakpo, tegen Feyenoord belangrijk met de voorzet bij de gelijkmaker van Lozano. „Tot nu toe gaat het wel aardig. Maar inderdaad, het wordt wel tijd dat we weer wedstrijden gaan winnen om onze voorsprong op Ajax te behouden. Verder verandert er niets. We staan nog steeds bovenaan.”

Lees het hele verhaal over de buitenspel staande miljoenenaankopen van PSV in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 26 februari of in de link hieronder:

Bekijk ook: Van Bommel zet dure jongens bij PSV buitenspel