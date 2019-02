Tom Coronel met CUPRA opnieuw in toerwagenstrijd

De 46-jarige routinier heeft een contract gesloten met het Belgische team Comtoyou Racing, dat voor hem een tweeliter CUPRA-auto uit het SEAT-segment zal inzetten. Coronel, die al achttien toerwagenseizoenen achter de rug heeft, waarvan de laatste veertien jaar op mondiaal niveau in het WTCC en WTCR, krijgt Aurélien Panis als teamgenoot. De 24-jarige Fransman is de zoon van oud-Formule 1-rijder en Monaco-winnaar Olivier Panis.

Goede deal

„Mijn contact met het team dateert van eind vorig jaar, toen ik na de races in Macau met Kurt Mollekens in gesprek kwam. Hij was mijn teamgenoot in de Opel Lotus Euroseries en is tegenwoordig engineer bij Comtoyou. Kurt gaf mij stof tot nadenken om bij hem te komen rijden. Na gesprekken met de teamleiders François Verbist en Jean-Michel Baert zijn we tot een goede deal gekomen. Jaime Puig - die ik nog ken uit de tijd van SEAT WTCC - heeft daarin als directeur motorsport van CUPRA ook een belangrijke rol gespeeld”, vertelde Coronel, wiens auto in het vertrouwde geel van zijn sponsor DHL wordt gespoten. Hij komt morgen en overmorgen in een nog maagdelijk witte wagenoutfit voor het eerst in actie op het circuit van Zandvoort.

Moments of fame

Zijn seizoen, dat uit tien raceweekeinden en acht testdagen bestaat, begint in het weekend van 5 tot 7 april in het Marokkaanse Marrakech. Vorig jaar kende Coronel een zeer matig seizoen met een Honda Civic. „Ik ben heel gemotiveerd om het beter te doen dan vorig jaar. Ik heb vertrouwen in de wagen en hopelijk heb ik het geluk wat meer aan mijn zijde, zodat ik mijn moments of fame kan pakken”, sprak hij hoopgevend.

Een impressie van de nieuwe auto van Tom Coronel. Ⓒ Coronel