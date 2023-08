Peter Bosz na bereiken Champions League: ’Dit is een droomstart bij PSV, laten we eerlijk zijn’

„Dit voelt meer als een prijs dan de Johan Cruijff Schaal, dit is belangrijker voor de club en voor de ontwikkeling van de spelers. Sommige spelers hebben in de Champions League gespeeld, maar het overgrote deel van de groep nog niet”, vervolgde Bosz, die ondanks de ruime zege niet helemaal tevreden was. „Het zal wel weer raar klinken misschien, maar ik vind dat we vorige week in Schotland meer controle hadden dan vandaag.” PSV speelde bij de Rangers met 2-2 gelijk.

De Jong wist dat duel na zijn snelle 3-1 over was

Luuk de Jong had een belangrijk aandeel in de plaatsing van PSV voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De aanvoerder zorgde in de thuiswedstrijd tegen Rangers FC halverwege de tweede helft met zijn hoofd voor de 3-1. Kort daarvoor had James Tavernier de aansluitingstreffer gemaakt. PSV won uiteindelijk met 5-1.

„Die 3-1 was heel belangrijk. Toen was het beetje hoop dat Rangers kreeg weer weg”, aldus De Jong, die de ruime zege verdiend vond. „We begonnen de eerste helft een beetje slordig, maar we hebben op een dominante manier gevoetbald.”

De 33-jarige De Jong begint aan zijn zevende seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. „Daar kan ik toch trots op zijn”, zei hij.