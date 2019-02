Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Een betere seizoenstart kon Joost Luiten zich nauwelijks wensen. Nederlands beste golfer speelde in 2019 pas vier toernooien, waarin hij driemaal een toptien-klassering behaalde. Dat is op zich al knap, maar een nog belangrijker gegeven is dat zijn vertoonde spel bij vlagen van absolute wereldklasse is.