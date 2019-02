’Mijn hart sloeg over van FC Groningen’

Mark-Jan Fledderus in 2007 in actie namens FC Groningen, die club waar hij nu terugkeert als technisch directeur. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

GRONINGEN - Mark-Jan Fledderus (36) is per 1 april de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. De Trots van het Noorden kiest voor de man die bij Heracles Almelo in de leer ging bij huidig KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma en vervolgens een uitstekende indruk achterliet. Fledderus, die tussen 2004 en 2008 voor FC Groningen speelde, tekent voor vijf jaar.