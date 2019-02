’Nederlandse sprintsters op weg naar wereldtop’

Sanneke de Neeling werd, enigszins verrassend, beste Nederlandse. De 22-jarige Rotterdamse, die zich mede dankzij het opstarten van een studie frisser in het hoofd voelt, vond zich na vier afstanden terug op een knappe zesde plaats. „Bij Sanneke viel alles samen. Ze reed echt geweldig. Ze leek vrijer te schaatsen, zonder te veel na te denken. Het leek dit weekeinde vanzelf te gaan. Sanneke steeg echt boven zichzelf uit. Als ze deze progressie kan voortzetten, klopt ze straks bij de top aan de deur.”

Toch verwacht Timmer de komende jaren meer van de 19-jarige Jutta Leerdam, die in Thialf als tiende eindigde. „Ik vind haar technisch net even wat efficiënter. Ze zet goed zijwaarts af en zit compact. Daardoor kan ze superrondes rijden. Met hoge 26’ers of lage 27’ers kun je echt meedoen. Dit weekeinde maakte ze een paar schoonheidsfoutjes, net als Letitia de Jong (die dertiende werd, red.). Zo kon het aansnijden van de bochten beter. Ze mag tevreden zijn, al was het niet maximaal wat ze liet zien. Het liefst rijd je elk weekeinde een persoonlijk record, maar zo werkt het nou eenmaal niet.”

Kort samengevat is Timmer vooral blij dat de Nederlandse sprintsters naar boven kunnen kijken. De laatste jaren bleven successen uit, maar er gloort weer hoop. „Absoluut. Met name op de 1000 meter zaten De Neeling (vijfde en zesde, red.) en Leerdam (zesde en vierde, red.) er goed bij. Deze groep vrouwen kan zich op den duur meten met de wereldtop. Bovendien komen er ook nog een paar goede talenten aan, zoals Femke Beuling, die onlangs bij de WK junioren in Baselga di Pinè nog goud pakte op de 500 meter.”