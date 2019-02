Joshua: ’Ik ga zijn gezicht reconstrueren’

De 30-jarige Amerikaan beschuldigde Joshua onlangs bij de staredown in Madison Square Garden van dopinggebruik. Die beschuldigingen werden door de één jaar jongere Brit naar het rijk der fabelen verwezen. De twee boksers staan op 1 juni tegenover elkaar in New York.

Bekijk ook: Opponent valt bokser Joshua aan

Joshua gaf maandag aan tegenover Britse media dat hij het gezicht van Miller zal ’reconstrueren.’ „Maar dat zal heel lastig worden, want het is een heel lelijk hoofd.” „De spirit die die jongen heeft en de onzin die hij uitkraamt. Ik zal een chirurg zijn, want hij krijgt een makeover”, voegde Joshua er nog aan toe.

Joshua is in zijn loopbaan nog altijd ongeslagen, maar treft in Miller een pittige opponent, die in New York bovendien een thuisduel bokst. Miller won in zijn carrière 21 van de 23 duels. Joshua sloot al zijn 22 duels af als winnaar. 21 keer gebeurde dat met een knock-out.

Voor Miller is de clash in New York een thuiswedstrijd. „Ik vind het geweldig in New York, maar er is niks beter dan Groot-Brittannië. Ik voel de zenuwen. Ik voel mij de underdog, maar een wereldkampioen moet ook buiten zijn eigen land kunnen schitteren. We zijn op de goede weg om historie te creëren”, aldus Joshua