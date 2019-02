KNVB behandelt ’Ajax-PEC’ dinsdagavond

De club uit Overijssel is het er niet mee eens dat het Eredivisie-duel in de Johan Cruijff ArenA met Ajax is verplaatst van 2 naar 13 maart. PEC besloot zondag daarom een arbitragezaak aan te spannen tegen de voetbalbond.

Eerst gaat de arbitragecommissie oordelen of zij de juiste instantie is om het verzoek van Zwolle te behandelen. Zo niet, is het aan Zwolle om te bekijken of ze nog andere juridische stappen willen ondernemen.

Real Madrid - Ajax

De KNVB verplaatste de wedstrijd afgelopen week, zodat Ajax meer rust krijgt in de aanloop naar de return tegen Real Madrid op 5 maart in de achtste finales van de Champions League. Volgens de voetbalbond is het in het belang van het Nederlandse voetbal als Ajax zich optimaal kan voorbereiden op dat duel in de Spaanse hoofdstad.

PEC Zwolle ziet het niet zitten om na twee weken zonder wedstrijd daarna drie keer in acht dagen tijd te moeten spelen en spande daarom een spoedeisende arbitragezaak aan.

PSV kijkt mee

Naast Zwolle uitte ook PSV ongenoegen over de verplaatsing van de wedstrijd van Ajax. „Allereerst vind ik het goed dat de KNVB meedenkt met de clubs die in Europa voetballen. Maar niet op deze manier”, zei trainer Mark van Bommel vorige week. „Als je die afspraken maakt, dan moet je die nakomen. Als je afspraken wilt veranderen, dan moet je overleggen met alle clubs.”